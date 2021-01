Samia BOUCHETAT

J'ai fondé mon entreprise La Plume de Pierrot, en septembre 2012, au terme de ma formation d'écrivain public au CNED. Mon activité consiste à mettre ma plume à votre service pour rédiger vos contenus privés, administratifs, professionnels et commerciaux.



En tant qu'écrivain public ayant obtenu le niveau expert de la certification Voltaire, je m'adresse autant aux particuliers qu'aux professionnels, dans trois domaines :



1. Aide aux démarches administratives et professionnelles : rédaction de courriers, CV, lettres de motivation, VAE, dossiers de demande de subvention ou de financement, formulaires papier ou en ligne ;



2. Communication et Web : rédaction de billets de blog, remaniement de contenus Web, textes de présentation, monographies d'entreprise, discours, accroches commerciales ;



3. Travaux intellectuels : rédaction de récits de vie, correction et réécriture de tapuscrits, témoignages, comptes rendus et synthèses.



Mon expertise consiste à trouver les mots justes et les tournures adéquates, peser chaque mot, vous apporter des corrections de forme portant sur l'orthographe, la syntaxe, la typographie, la fluidité du style, remanier vos écrits pour répondre à vos objectifs et vous prodiguer des conseils pertinents en écriture. Mon travail se distingue par ma propension à prendre soin de votre écrit comme si c'était le mien.



Mes compétences :

Rédaction

Typographie

Mise en page

Relecture / corrections

Correction orthographique

Rédaction de contenus web

Normes rédactionnelles

Communication

Gestion de la relation client

Communication écrite

Formation professionnelle

Orthographe