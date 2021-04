Chrystèle PONTAIS

Professionnelle et passionnée, mon objectif est damener chaque travailleur à devenir autonome et moteur dans la gestion de sa sécurité.



Le management des risques permet à lentreprise didentifier ses opportunités damélioration, danticiper ses changements attendus par les clients et de prioriser ses actions. Cest un support indispensable à la construction dune stratégie dentreprise.



Mon expertise dans les systèmes de management intégrés Risques, Hygiène, Santé, Sécurité, Environnement, Qualité sappuie sur des compétences techniques et des connaissances en production acquises dans lautomobile, maritime, minier et au sein dindustries à dimension internationale.



A lécoute de vos défis, je saurai mettre en œuvre la méthode danalyse la plus appropriée à votre développement.



Mes compétences :

Nautisme

Sécurité

Hygiène

Gestion de crise

Environnement

Management

Qualité

Gestion des risques professionnels

Gestion des risques industriels

Audit