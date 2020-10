Fatima GIOT

J'ai été Responsable Environnement Hygiène et Sécurité chez Johnson Controls Ouest et chez Montupet avant d'intégrer l'équipe conseil SSHT du groupe Apave pour finalement rejoindre le groupe MHCS.



De nature combative et pugnace je suis attirée par les challenges. J'ai développé mon expertise en santé et sécurité au travail via le CNAM et mes expériences professionnelles. Cela m'a permis d'accompagner et de déployer des systèmes de management par la sécurité ce qui a eu comme résultat une parfaite maitrise des risques et une diminution significative des incidents et/ou accidents.

Dans un souci de pérennité du projet et afin d'être optimale, ces démarches ont intégré les notions de culture sécurité / implication et adhésion du personnel ainsi que les contraintes économique afférentes aux entreprises.





C’est donc riche de ces expériences à partager que j'ai rejoint le monde du conseil au sein du groupe APAVE.



J'interviennais sein d'organismes de toutes tailles et de tous secteurs d'activité, pour des missions de :

- diagnostics

- audit

- conseil & accompagnement

- assistance technique

- formation (ingénierie pédagogique et animation de sessions)

sur toute problématique santé & sécurité.



Je suis dorénavant Coordinatrice Santé Sécurité Sûreté au sein MHCS, qui est la branche champagne de LVMH, Je suis en charge du pilotage du dossier sûreté des maisons de champagne sur le périmètre Möet et Chandon ainsi que d'actions relatives à la prévention des risques professionnels (Risque chimique, entreprises extérieurs, travailleurs isolés, espaces confinés, plan de formations....)

C'est donc avec un grand plaisir que j'échangerais avec mes pairs sur des solutions innovantes permettant de faire avancer la sécurité au travail.



FG



Mes compétences :

ICPE

EHS

Hygiène

environnement

Benchmark

qualité

sécurité

Prévention des risques

