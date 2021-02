Chuy You PHOW

Bonjour,



Je suis Française, vivant en Allemagne depuis 2002 et ai trouvé mon petit chez moi à Berlin.



Depuis peu je propose des Accompagnement Systémique dans la Réorientation tant Personnelle que Professionnelle voire en Thérapie. Que vous ayez des questionnements sur votre situation dans la relation à vous-même, aux autres, à votre famille (inter- et transgénérationnelle) ou dans votre travail...je vous propose de faire le point ensemble afin de faire ressortir quelques éléments sur lesquels nous pourrions travailler sur les changements nécessaires à votre développement et pour avancer.



Depuis 2014, je propose des séances de relaxation avec accompagnement musical ainsi que des massages par le son et les vibrations en entreprise ou à votre domicile.

Cet accompagnement musical se fait à l'aide de la Tao Lyra, un instrument créé par Andreas Lehmann et que j'ai construite moi-même. Forte de cette expérience, je serai heureuse de vous accompagner dans la réalisation de votre rêve qui est celui de construire une Tao Lyra vous-même de A à Z. Ou bien, vous avez la possibilité de les tester en location. Elles sont en bois de merisier, de chêne et le petit dernier qui est actuellement en route est en bois d'alisier. Chaque instrument a ses caractéristiques propres bien qu'ils partagent tous les mêmes qualités d'une Tao Lyra. C'est pourquoi chacun porte son petit nom : Smiley, Monkey, Clown et Bearry.

Si le temps vous manque, faites-le moi savoir, je me chargerai de sa construction moi-même et vous livre une ouvre d'art unique en son genre, dont vous ête le/la seul(e) à posséder !

Voici un petit aperçu du son de sa voix.

https://www.youtube.com/watch?v=KPTl-70nh54

https://www.youtube.com/watch?v=mGxv5j4Nqs0



Dans une première vie, j'ai travaillé plus de 10 ans en Marketing, Relation Presse et traduction.

Mes domaines sont la stratégie, l'étude de marché, l'observation concurrentielle, et le marketing des causes lié à votre démarche d'entreprise responsable.



Mes compétences :

Conseil Marketing & RSE

Traduction(FR, DE, EN)

Content Management / Rédaction de contenu

Marketing/Communication

Développement Durable / RSE

Systémique : Conseil, Coaching et Thérapie

Secteurs : IT, Marketing, Communication, Relation Presse, Conseil Systémique, Développement Personnel, Coaching & Thérapie Systémiques