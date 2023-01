Cindy BARE

Agée de 25 ans, de nature très dynamique et souriante, je prends plaisir à exercer mon métier dans lequel je m'implique chaque jour pour obtenir des résultats performants.

Au delà de la performance, j'apprécie partager mes expériences et ainsi développer l'autonomie de mes équipes.

Plutôt bavarde, je traduis ce trait de ma personnalité pour garantir une communication optimale et un dialogue réfléchit avec mes collaborateurs et mes clients.

Sincère au quotidien, je fédère et dynamise mon équipe avec transparence.

Avide d'apprendre, je me sers de mes erreurs pour avancer, aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle.







Mes compétences :

Animation de formations

Pilotage d'activité

Aisance relationelle

Gestion de la relation client

Sport

Animation d'équipe

Animation de réunions

Dynamisme

Autonomie professionnelle

Communication

Gestion des stocks

Encaissement

SAP

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel