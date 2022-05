Sébastien LEGRAND

Après mon Baccalauréat Scientifique spécialité physique-chimie, je me suis dirigé vers un cursus universitaire.



J'ai effectué une licence informatique à l'université d'Orléans, où j'ai appris :

- programmation (C++, Java, Ocaml, ADA)

- réseaux (équipement(HUB, switch,routeur), protocole(TCP/IP)

- génie logiciel (MERISE, UML)



Après l'obtention de la licence, j'ai continué par un Master 1 informatique à l'université Paris XI - ORSAY. J'ai approfondi mes connaissances et mené plusieurs projets qui m'ont permis de pratiquer plusieurs langages.



Je suis diplômé d'un Master 2 professionnel(DESS) spécialité Réseaux et Télécommunications à Paris XI.



Je suis actuellement en mission chez bouygues Télécom, je participe aux développements d'applications pour iphone/Ipad.