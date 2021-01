Cindy GONSSE

Après plus de 10 années passées dans l'ingénierie informatique, j'ai évolué vers la gestion de projet, la gestion d'équipe et le management. J'ai alors découvert une nouvelle passion : l'humain.

En parallèle de mon parcours professionnel, passée toute proche d'un burn-out en 2014, j'ai fait des découvertes personnelles importantes et j'ai démarré un travail sur moi, pour une meilleure connaissance de moi-même.



Mes petits pas m'ont amenée à suivre, en novembre 2017, une formation MBTI pour améliorer mes interactions. Quelques mots échangés avec la formatrice ont semé une graine qui a lentement pris racine. Huit mois plus tard, j'entamais le programme Fais le bilan! de Switch collective où j'ai pris conscience de mon moteur dans la vie : Questionner ce qui est, en plaçant l'humain au centre, pour aider organisations et individus à se révéler, grandir et s'épanouir.



Après de nombreuses recherches et un peu (beaucoup :p) de procrastination, j'ai démarré une formation au coaching professionnel en novembre 2019 au sein de l'Académie du coaching, d'où je suis sortie officiellement certifiée en décembre 2020, malgré les imprévus et la découverte d'un stress post-traumatique lors du 1er confinement dont l'origine remontait à plus de 15 ans. En ce début d'année 2021, je suis en train de façonner ma future vie professionnelle : je démarre tout juste mon activité de coach en auto-entrepreneur en parallèle de mon activité salariée de chef de projet/manager. Slasheuse dans l'âme, je pense garder cette double activité qui me permet de conserver le travail d'équipe dont j'ai besoin et l'accompagnement individuel qui me tient à coeur.

Voici le lien vers mon site internet : https://www.coachingpropourtous.com/



Le coaching professionnel est aujourd'hui davantage réservé aux dirigeants et cadres d'entreprises. Par ma démarche, je souhaite le rendre davantage accessible aux particuliers ayant besoin de ce type d'accompagnement, quelque soit leur situation ou leur profession. En bonne idéaliste et écologiste citoyenne, je suis convaincue que cela pourrait avoir un impact bénéfique sur le monde du travail et sur notre société en général, une activité parmi tant d'autres contribuant à un monde pacifié et harmonieux.