Cindy LEGER

Accueillir et informer les personnels, usagers du département Génie Mécanique et Productique,

Gérer les absences des étudiants,

Organiser les jurys et réunions,

Traiter des informations et des dossiers d'ordre administratif, pédagogique, scientifique ou technique,

Gérer la comptabilité courante du service,

Gérer le courrier, la messagerie, les appels,

Répondre aux demandes d'informations des autres services et de l’extérieur,

Procéder à l'archivage des pièces administratives,

Diffuser de l'information en interne et en externe,

Gérer les réseaux sociaux.



Et depuis peu: partager mon expérience en enseignant la communication à l'aide de l'outil informatique.



Mes compétences :

Suite adobe

Comptabilité

Informatique

Microsoft Office

Communication externe

Communication interne

Communication visuelle