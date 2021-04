Cindy SOULIER

Titulaire d'un BTS "Assistant de Gestion PME-PMI" effectué en alternance dans une entreprise de BTP, ainsi qu’une expérience de plus de 2 ans au sein du groupement des mousquetaires en tant qu’assistante construction, mes diverses activités m'ont permis d'acquérir et de développer des compétences en bureautique ainsi que des qualités relationnelles et organisationnelles indispensables pour évoluer favorablement.



Aujourd’hui, je souhaite relever un nouveau challenge professionnel, en y apportant mes diverses compétences, mon dynamisme, ma motivation, mon savoir-faire professionnel, ainsi que mes diverses connaissances. Adaptation - Polyvalence - Consciencieuse – Discrète - sont des atouts qui font de moi une collaboratrice impliquée et soucieuse de réussir pour répondre à ses engagements.



Mes compétences :

Assurer l'interface entreprise interlocuteur

Concevoir des tableaux de suivi appels d'offre

Actualiser des tableaux de suivi

Mettre à jour les documents commerciaux

Traiter les commandes

Accueillir

Mettre à jour les documents administratifs

Classer et archiver

Mettre en forme des documents

Constituer le dossier de réponse

Prévenir le risque client

Enregistrer, diffuser, expédier le courrier

Concevoir et réaliser un support de communication

Traiter les appels téléphoniques