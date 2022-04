Delphine BONICEL

Salariée depuis 8 ans chez un promoteur immobilier, je viens d’obtenir ma licence chargée d’affaire en immobilier. Ces études m’ont permis d’apprécier le travail de gestionnaire de copropriété, secteur dans lequel je souhaiterais m’orienter.

Mon expérience professionnelle et personnelle m’a permis d’apprécier les différents aspects de la profession et d’appréhender les qualités nécessaires à cette fonction. De plus, cela me permettra de mettre en pratique les notions acquises lors de ma formation.

Ma capacité à travailler en autonomie et à m'adapter au sein d'un collectif facilitera mon intégration. L'intérêt que je porte aux techniques du bâtiment, mon professionnalisme ainsi que ma capacité d’écoute et de communication faciliteront les rapports avec les copropriétaires.





Mes compétences :

Gestion administrative

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Suivi commercial et administratif

Commercialisation

Gestion locative

Gestion locative, taches administratives, vente de