Claire BAUDEWYNS

- 14 ans d'ancienneté dans la documentation en santé.



- Qualités rédactionnelles



- Compétences dans la vulgarisation de savoirs experts



- Compétences en veille documentaire et en recherche experte dans les bases de données scientifiques



- Intérêt pour la formation et la pédagogie



- J'ai récemment suivi des formations en :

> Marketing documentaire (faire connaître le service dinformation et développer les échanges avec ses utilisateurs)

> Littératie en santé (rendre l'information accessible et compréhensible pour tous)

> PubMed, Scopus



- Je suis à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles dans le secteur santé-social.



Mes compétences :

Gestion de l'information

Documentation

Blogging

Gestion de projet

Veille

Internet