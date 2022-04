Claire BLANDEL

Après 6 ans d'expérience en milieu universitaire, je souhaite aujourd’hui' me reconvertir en tant que Community Manager. Je recherche un poste dans le secteur Bretagne-Loire-Atlantique.

Passionnée par la communication et les médias sociaux, je suis une personne créative, à l'écoute, mais aussi rigoureuse et ordonnée. Je sais mener de front plusieurs projets et gérer plusieurs tâches. Je sais travailler aussi bien en équipe que de manière autonome.

Très motivée par ce nouveau choix de carrière, je saurais faire preuve d''enthousiasme et de sérieux afin de réaliser les missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

Traduction anglais français

Montage vidéo

SEO

SMO

Coordination de projets

Rédaction web

Gestion de projet

Relations Presse

Publicité

Veille stratégique

Réseaux sociaux

Webmarketing

Community management

Médias sociaux

Supports de communication

Organisation d'évènements

Reporting

Montage photo

Analyse statistique

Travail en équipe

Rédaction de contenus