Claire BLÉTRY - DE MAISTRE

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE



depuis septembre 2012 : TOLSON Consulting - Consultante

- Conseil en management.

- Conception et mise en application de programmes de transformation de la Fonction Achats au sein de grandes entreprises.

- Accompagnement du changement et mesure de la performance



2012 - 2011 : AUTREPAIREDEMANCHES.FR - co-fondatrice

• Lancement du site : sourcing, marketing, communication, achats,...

• Gestion de l'opérationnel : achats, marketing, service clients, logistique,...



2010 - 2007 : COLLÈGE DES BERNARDINS - Chargée des Publics et de la Coordination

• Management d'une équipe de 50 personnes accueillant les différents publics des Bernardins (inscriptions, visites, etc.)

• Coordination des évènements

• Participation à l’organisation logistique des activités du Collège



2007 - 2005 : LABORATOIRES JUVA SANTE - Chef de Produits

• Développement de produits innovants

Gestion de projets et coordination des acteurs, analyse du marché, formulation, création de packagings et d’outils de communication interne et externe

• Création et gestion de la Publicité sur le Lieu de Vente et de la promotion des produits

• Organisation et animation des formations vendeurs sur le marché et les produits



2005 : LABORATOIRES JUVA SANTE - Missions de Conseil interne - Stage de 3ème année

• Préconisation de nouveaux produits pour les infirmières à domicile (URGO)Suivi et écoute des infirmières, analyse des besoins, et propositions d’amélioration

• Mise en place d’un catalogue export de produit phares

• Définition des objectifs et analyse de l’efficacité de la force de vente



2004 : CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) - Stage de recherche - 2ème année

• Étude d’un gène de croissance de la souris au sein de l’équipe du Laboratoire de biologie



2003- 2002 : BANQUE POPULAIRE DU MIDI - 1 an - Projet d’Ingénieur – 1ère année

• Création d’un support d’information pédagogique sur l’export pour aider les viticulteurs

• Lauréat du prix des meilleurs projets d’ingénieurs – 1000 tirages





FORMATIONS et LANGAGES



2012 - 2008 Formation au Management (CNV, écoute active, gestion des conflits)



2007 Bilan de Compétences - Versailles - 6 mois



2005 - 2004 Spécialisation en Gestion, Innovation et Performance des Entreprises - Paris - 1 an - Institut National Agronomique de Paris-Grignon (INA-PG)



2005 - 2002 Diplôme d’Ingénieur Agronome (niveau Master) - Montpellier - 3 ans - Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier (ENSAM)



2002 - 2000 Classes préparatoires BCPST aux concours des Grandes Ecoles - Versailles - 2 ans - Lycée Privé Sainte Geneviève



Langues

2005 - 1994 • Anglais : lu, écrit, parlé - 12 ans

2000 - 1996 • Allemand : bases - 5 ans

2004 - 2002 • Espagnol : bases - 2 ans



Informatique

2007 - 2000 • Suite MsOffice - Word, Excel, Powerpoint,…

2007 - 2004 • Photoshop, paint - graphisme



Mes compétences :

Gestion de projets

Management

Planification

Gestion économique et financière

Animation

Formation

Gestion de la qualité

Gestion des risques

Marketing

Etudes et Recherches