Claire BLONDEL

J'ai vécu et travaillé 11 ans à l'étranger où j'ai occupé des positions de management qualité ou d'enseignement. Ces expériences m'ont appris à intégrer rapidement les organisations en m'adaptant aux différentes cultures. Je m'implique en éducation depuis plusieurs années et au fil des opportunités. L'objectif de cette double carrière est de participer à la préparation des jeunes de demain en leur apportant les compétences et savoir-être qui leur seront nécessaires. En plus de démontrer ma capacité à convaincre, les 200 000 vues de ma conférence TEDx expliquent le lien que je fais entre éducation et industrie. Ces deux carrières s'enrichissent mutuellement et me donnent un profil unique.

De retour a Lyon en Septembre 2016, Je cherche à intégrer une organisation tournée vers l'avenir et dans laquelle je pourrais mettre à profit mon expertise managériale et mes savoir-faire qualité.



Mes compétences :

Asie

Management international

Chine

Japon

Audit

Management

Amélioration de process

AMDEC

Amélioration continue

Communication en public

Management fournisseur

Canada

Communication culturelle

Inde

Sport de haut niveau