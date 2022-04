Claire BOCQUET

Attachée de direction diplomate et organisée

Traitement et exploitation d’informations, organisation de rendez-vous et voyages d’affaires, encadrement et formation d’une

équipe, interface entre les membres de direction et collaborateurs, gestion de bases de données, gestion comptabilité



Chargée de communication réactive et créative

Conception et mise en œuvre de plans de communication, développement et/ou amélioration des relations de l’entreprise avec son

environnement, rédaction de mailings, de newsletters, organisation et suivi d’évènements internes et externes, maitrise d'internet



Commerciale junior dynamique

Prise de rendez-vous, gestion des prospects, enregistrement et suivi de dossiers, gestion des plannings, création de fiches produits et animation

Langues

• Anglais : courant. Titulaire du Certificate of Studies St Giles International Advanced 1 Level

• Espagnol : bilingue. Octobre 2005 à Septembre 2006 : Immersion à Madrid

• Arabe : notions

Informatique

• Parfaite Maîtrise du Pack Office, Maîtrise d’Amadeus, Maîtrise des Tableaux croisés dynamiques





Mes compétences :

Microsoft Office

Amadeus CRS

Immobilier

Communication

Relations Publiques

Travaux publics

Microsoft Publisher

Commerce international

Microsoft PowerPoint

Tableaux croisés dynamiques