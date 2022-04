Claire BOCQUET

J'ai travaillé dans une entreprise d'économie sociale, je connais la protection sociale obligatoire et complémentaire, du marché de l'assurance, ainsi que l'environnement technique et juridiques des contrats santé.

mon expérience professionnelle m'a permis d'acquérir les compétences suivantes :

- solides aptitudes managériales et de pilotage d’un secteur d’activité

- capacité à mobiliser ses collaborateurs autour des objectifs fixés

- maîtrise des applicatifs informatiques et bureautiques nécessaires à l’activité

- capacités organisationnelles (gestion du temps et des priorités), relationnelles et d’adaptation

- formation utilisateur et assistance téléphonique





Mes compétences :

Relationnel

Méthodologie

Analyse

Organisation du travail

Autonomie

Adaptabilité