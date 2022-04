Claire BOGGIO

J'accompagne les entreprises dans l'optimisation de leur potentiel humain et la conduite du changement, et les individus dans leur développement professionnel.



Une expérience riche et diversifiée de la fonction Ressources Humaines en entreprise (16 ans). Depuis 2005 : conseil RH aux entreprises, accompagnement de l'évolution et de la transition professionnelle (bilan de compétence, outplacement), coaching, recrutement, formation.



ESCP Europe (Master Grande Ecole), Master 2 Conseil en orientation professionnelle. Certifiée SOSIE et MBTI, Académie de Coaching CFIP.



Ce qui me caractérise : curiosité, sensibilité pour les relations humaines, recherche de l'amélioration continue, rigueur, engagement dans l'action



"Nous sommes en permanence nécessaires à la création quotidienne du monde. Nous ne sommes jamais les gardiens d'un accompli, mais toujours les co-créateurs d'un devenir"

Christiane Singer



Mes compétences :

Outplacement

Gestion de carrière

Bilan de compétences

GPEC

Recrutement

Conseil RH

Commercial

Transition / evolution de carrière

RH

Assessment

Reclassement

Certifiée MBTI et SOSIE

Communication interpersonnelle