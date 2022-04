Claire BOISSEAU LEFEBVRE

Curieuse et pragmatique, je souhaite faire évoluer ma carrière vers plus de responsabilités. En effet, cela représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon travail et ma curiosité pourront s’exprimer pleinement.

Mon expérience professionnelle variée a prouvé ma capacité d’adaptation à divers secteurs d’activité et m’a permis de développer de nombreuses compétences dans le domaine de l'analyse physico-chimique et du développement.

Mon envie d'apprendre et ma détermination m’ont permis d’acquérir un très bon niveau d’anglais (850/990 au TOEIC).

Naturellement dotée d’un bon relationnel, curieuse et aimant les challenges, j’apprécie tout particulièrement le travail en équipe.



Mes compétences :

Maîtrise des outils informatiques

Cosmétique

Chimie industrielle

Analyses physico chimiques

Chromatographie liquide