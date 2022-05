Lauriane JACTEL

Je suis titulaire d'un Master professionnel spécialisé en Analyse Chimique et d'un BTS Chimiste. De nature curieuse, je suis à l'écoute de toutes les nouveautés pour accroître mes connaissances et les utiliser.



Grâce à mes différentes expériences, j'ai pu acquérir des connaissances en analyse minérale. J'ai pu mettre en place une méthode pour analyser différents atomes métalliques grâce à la technique de la torche plasma. J'ai pu aussi faire des recherches pour analyser différentes caractéristiques minérales de l'argile.



De plus, avec mon Master, j'ai pu améliorer mes connaissances sur les analyses organiques tels que l'HPLC, CPG, RPE... Enfin, j'ai pu obtenir des notions sur les normes (qualité, sécurité, environnement, laboratoires d'étalonnages et d'essais).



Je suis actuellement en recherche d'un emploi en tant qu'Ingénieur en techniques d'analyse chimique dans le secteur de l'industrie dans les régions Nord Pas-de-Calais, Picardie ou Haute-Normandie.