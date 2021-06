Laëtitia THERY

Spécialisée en chimie analytique, je suis à la recherche d'un emploi en développement analytique, contrôle qualité produit ou assurance qualité au sein d'un laboratoire industriel.





Ma formation m'a apporté des connaissances solides en chromatographie (HPLC, GC), en spectrométrie de masse (couplage HPLC/MS, GC/MS, GC/HRMS), en spectroscopie (IR, UV) et en traitements d'échantillons sur des matrices variées plus ou moins complexes.



La double compétence proposée par ma formation me donne également de solides connaissances en qualité (validation de méthodes par des outils statistiques, BPL, GMP). Par ailleurs, le respect des délais d'analyse et la recherche de la satisfaction client sont ancrés dans mes pratiques.



Toutes ces compétences ont été valorisées par des expériences réussies que ce soit dans le domaine public (INRA, laboratoire d'analyse des sols) ou privé (centre R&D dans le secteur agroalimentaire LESIEUR, laboratoire qualité en industrie automobile SCHAEFFLER, laboratoire d'analyses industrielles diverses MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIES, laboratoire qualité en industrie biopharmaceutique NOVASEP).





Mon sens du travail en équipe, ma rigueur et ma démarche proactive, sont autant d'atouts que j'aimerai mettre à votre service.





Je reste disponible pour répondre à vos questions et vous exposer mes motivations.



Mes compétences :

HPLC

Chimie analytique

CPG

Qualité