Kerrar JOHAN

Grâce à mes expériences dans des domaines à très hautes valeurs ajoutées pour des clients comme Airbus Space ou des domaines à hautes cadences pour le compte de PSA ou VW, je me charge aujourd'hui de piloter le changement concernant les méthodes de validation projets et processus.



Ces validations projet se font principalement grâce aux pilotages pluridisciplinaires des APQP, la gestion des budgets associés et la validation lors des visites ou des audits clients.

En ce qui concerne la validation et l'optimisation du processus, je forme actuellement les ingénieurs aux méthodologies du Lean 6 Sigma.(FMEA/Gage R&R, DOE, Capability)



Fédérer, travailler en équipe est pour moi très important, car je suis convaincu que la réussite des projets qui me sont confiés dépend de l'engagement de chacun.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

OHSAS 18001

ISO 14001

AMDEC

ISO TS 16949

ISO 9001

Ishikawa

Audit

PPAP

Lean management

Six Sigma

Minitab

Black Belt