Claire BOISSET

De profil polyvalent, j'ai eu la chance d’exercer plusieurs activités en marketing direct et communication : chargée de projets dans un groupe de VPC en BtoB, j'ai été à tour de rôle chargée de marketing direct, coordinatrice marketing multicanal et responsable catalogues. J'ai ensuite intégré Toupargel, société de vente à distance de surgelés en BtoC en tant que chargée de promotion des ventes.

Aujourd'hui chargée de campagnes marketing dans une entreprise de services d'assistance à l'habitat, je suis en charge de mettre en oeuvre, suivre et analyser la rentabilité des campagnes d'acquisition clients.



Mes compétences :

Communication

Direct Marketing

dynamique

E-commerce

E-mailing

Ecommerce

Emailing

Gestion de projet

Marketing

Marketing direct

Marketing opérationnel

Microsoft CRM

Organisation

Relationnel

Rigueur

Travail d'équipe

VAD

Vente

Vente à distance