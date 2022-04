Claire BOITEUX

Co-pilotage des TPE : spécialisée dans la gestion et le développement des artisans, commerçants et professions libérales.

Mon quotidien : accompagner les dirigeants dans la gestion en temps réel de la rentabilité de leur entreprise avec Rivalis, mais aussi leur apporter des solutions de gestion de la trésorerie avec Trésorerie + et leur permettre de mettre en œuvre des solutions durables et efficaces.

Grâce à de solides compétences dans le domaine de la formation, je forme au quotidien les chefs d'entreprises à la gestion du personnel et à l'organisation.



Les dirigeants de petites structures méritent un accompagnement et un soutien, au même titre que les grosses entreprises ! Ne restez plus seul.



Mes compétences :

Formation commerciale

Assurance

Développement commercial

Organisation d'entreprise

Gestion des entreprises

Formatinon management et organisation