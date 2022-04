Claire BONNIGAL

Pédicure-Podologue diplômée depuis juin 2013 et formée en K-taping depuis 2014, j'ai effectué depuis de nombreux remplacements sur le département de la Charente-Maritime (17) où j'ai pu acquérir une certaine expérience (gestion des cabinets, EHPAD, cliniques, centres spécialisés) et aunsi pu ouvrir un cabinet sur la commune des Mathes - La Palmyre.



Les formations étaient indispensable au métier au vu du développement de celui-ci et des différentes techniques, je continue de me former afin d'avoir un panel thérapeutique le plus large et varié possible.



Mes compétences :

Podologie

Kinésio-Taping

Pédicurie