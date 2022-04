Ali MOUSSA

De formation Brevet de technicien supérieur en Électrotechnique, je souhaite poursuivre mon parcours dans le secteur de l’électrotechnique et l’informatique.

Mes études ainsi que mes diverses expériences en tant que technicien d’exploitation Datacenter, électrotechnicien et chargé d’études m'ont permis de m'ouvrir et d'expérimenter de multiples univers variés. Ces postes ont été un atout, tant pour la relation au quotidien avec des clients internationaux (commerciaux, ingénieurs réseaux, responsables service clients…), que par le plaisir d’être sur le terrain et voir les projets se concrétiser. Aujourd'hui, mon objectif est d'aller plus loin en agrandissant mon champ de compétences.



Mes compétences :

Microsoft Office

Informatique

AutoCAD

Visual Basic for Applications

HTML

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

IBM OS/2