Claire BOUCHET

"Le désespoir est plus douloureux que la patience". (Hafiz)



"Se tenir dans la force de l'homme et la souplesse de la femme". (Lao Tseu)



"Bien que soumises à une double domination, la domination sociale et la domination de genre, c'est bel et bien grâce au rapport au travail que les femmes progressent dans leur émancipation" Christophe Dejours Payot 2009



Intérêts et hobbies: Voyageuse et exploratrice au long cours au dehors et au dedans.

...en mer, à terre, à pied, en bus, en avion, sur les fleuves, dans les villes et dans le silence des campagnes et ainsi se déclinent les compétences acquises :



-s’engager, trouver l’information en observant,

-écrire un journal de bord, fournir et recevoir de l’information, par écrit, par radio, par le net, communiquer,

-réagir dans l’instant, anticiper, sentir,

- vivre avec le contexte économique, sociologique, météorologique,

-s’adapter à l’équipage ou à l’équipe en tenant compte du comportement différent, de la diversité des cultures, des opinions, des références culturelles ou idéologiques propres aux différentes catégories d’individus et y ajuster son comportement.

-capacité à changer de point de vue, demander de l’aide, aider

-vivre avec très peu de matériel,

-vivre avec le stress, tempête en mer, en entreprise et sans stress en pleine mer, à la maison, gérer le temps sans angoisse,

-inventer et créer des lieux pour vivre, construire un bateau,

-savoir jeter du matériel (sauf les livres) à la mer pour alléger et sauver le bateau et son équipage,

-savoir se tenir loin des côtes, repérer des balises, les écueils, tenir le cap,

-évaluer la dérive, contrôler au sextant la route entre étoile et horizon,

-savoir jeter une ancre, lever une ancre, louvoyer,

-faire des conserves de poisson en pleine mer, pêcher au harpon,

-larguer une amarre, partir, oublier tout, ne pas revenir,

-naviguer la nuit par gros temps, dormir d’un œil, savoir se repérer au milieu de l’océan, laisser venir le jour.

-nager au milieu des requins (c’est moins difficile qu’en entreprise), naviguer avec des baleines, laisser la place aux baleines, les laisser passer devant, recueillir une hirondelle en pleine mer , la nourrir,la laisser repartir, récupérer le « doudou » du bébé tombé à la mer dans la houle du grand large,

-changer complètement de cap parce qu’on le sent, repérer le corail sous l’eau sans le voir, sentir le vent tourner, savoir se taire,

-regarder le temps passer, s’ouvrir à l’inconnu,à l’autre, apprendre des langues, des dialectes, vivre la langue,

-se laisser porter, sentir le vent sur son corps, se baigner,

- tuer une bonite pour se nourrir,

-échouer dans un port ensablé en pleine nuit, reprendre la mer quand on tombe de sommeil pour sauver le bateau,se faire brasser par les vagues pour rien

-et puis arriver,

-atterrir , se réadapter,

-savoir repartir autrement se repérer, changer ses repères et puis continuer d'avancer...



