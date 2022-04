Claire BOULESTEIX

Souriante, bon relationnel, méthodique, rigoureuse, capacité d'adaptation et d'autonomie sont les qualités personnelles acquises lors de mes différentes expériences professionnelles.



Diplômée BAC+5 d'un IUP Banque Finance et Assurance depuis 2010. Suite à la réalisation d'un stage de 6 mois au Crédit Mutuel du Sud Ouest, j'ai été embauchée en tant que chargée de clientèle professionnelle depuis Octobre 2010.

Ma mission est de gérer un portefeuille composé de commerçants, artisans et professions libérales. Je suis également en charge de le faire évoluer à travers la recommandation et une prospection active.



L'analyse comptable et finançière, le montage juridique, le jeu de la négociation, la relation avec la clientèle sont pour ma part, des facteurs de motivation.