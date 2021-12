Philippe SEVIN

Manager au service des performances de l'entreprise, doté d’un sens du leadership avec une volonté de relever des challenges.

Mes moteurs sont l'enjeu et l'action. J'apprécie avant tout de fédérer des collaborateurs autour d'un projet, de convaincre, de prendre les décisions qui permettent d'atteindre les objectifs.



Compétences:

• Management de la Qualité, de la Sécurité, de l’Environnement, des Risques

• Management de projets : nouveaux produits, nouveaux process

• Management industriel

• Management de projets d'entreprise relatifs à la dynamique d’amélioration de la performance (type 6 Sigma, Lean, productivité opérationnelle, Excellence industrielle)

• Management du changement

• Relation Clients et partenariat Fournisseurs

• Management d’équipes et de réseaux (Formateur « Management »)

Expérience dans les secteurs : automobile, parfum & cosmétique, agroalimentaire, luxe



Mes compétences :

Aéronautique

Automobile

Cosmétiques

International

Leader

Lean

Management

Multisites

Organisation

Production

PROGRAMME

PROGRES

Qualité

Agroalimentaire

Direction de projet

Vin et spiritueux

Production industrielle

Luxe