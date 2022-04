Claire BOUTILLIER BOCQUELET

Psychologue de l'enfant depuis 2001, je vous accueille pour vous accompagner quant à vos préoccupations vis à vis de votre enfant ou de votre mission de professionnel de la petite enfance.



Je suis l'auteur - de deux livres : "la bientraitance éducative dans l'accueil du jeune enfant" et "Mémento de psychologie du développement à l'usage des professionnels de l'accueil de bébé".



- de chroniques sur le site https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/chroniques/les-chroniques-de-claire-boutillier ) et



- intervenante en formation sur les mêmes sujets : https://accompagnerlarelationeducative.wordpress.com/accueil/



Je souhaite avant tout rétablir le plaisir partagé entre adultes et enfants, et je me suis spécialisée dans différents domaines : l'attachement, la régulation des émotions (de l'adulte et de l'enfant), les compétences relationnelles des enfants, les difficultés de l'enfant à l'école, à la maison, l'épuisement des parents et des professionnels de l'enfance. Pour celà, je me tiens au courant des toutes dernières recherches en neurosciences affectives.



retrouvez moi sur : http://claireboutillierps.wixsite.com/monsite



