Vincent DOLIQUE

Je suis actuellement ingénieur de recherche CNRS au laboratoire de Physique de l'ENS Lyon:

Les activités du Laboratoire de Physique couvrent des domaines très variés, allant de la physique statistique à la turbulence hydrodynamique, en incluant aussi la physique mathématique et le traitement du signal, mais aussi la matière molle ou condensée.

Dans ce cadre, j’interviens dans plusieurs thématiques :

- l'étude du bruit thermique par interférométrie laser.

- l'étude de plasma turbulents et la magnétohydrodynamique.

- la rhéologie de fluides complexes.

- la micro-fluidiques.

Je suis aussi responsable :

- de la salle blanche de classe 8.

- d'un MEB ZEISS SUPRA 55VP.

- d'un AFM JPK.



De mes expériences antérieures, j'ai aussi des compétences dans les domaines suivant:

- procédés PVD, CVD...(développement et optimisation).

- l’élaboration et la caractérisation de nouveaux matériaux.

- la gestion de partenariats industriels et/ou scientifiques.



J'ai des connaissances et une vision globale sur l’ensemble de la chaine menant des nouveaux procédés, ou matériaux, réalisés en laboratoire jusqu'à l’application industrielle.



- Développement et maitrise des procédés plasma.

- Gestion et mise en place scientifique et technique de procédés plasma.

- Rédaction cahier des charges.

- synthèses de couche minces et revêtements.

- études des corrélations entre les spécifications du procédé utilisé et les propriétés recherchées,

- caractérisations et études fondamentales de nouveaux matériaux,

- rédaction de brevets.

- valorisation des travaux de recherches (brevets, publications, communications…etc)



Mes compétences :

Recherche

Ingénierie

Rédaction

R&D

Communication

Gestion de projet

Analyse