Claire BRAUN, membre du Réseau BL-Agents.



Je suis votre Conseillère en Immobilier à SAINT-RAPHAEL et ses environs, dans le Var.

SAINT RAPHAEL et ses environs, secteur que je connais parfaitement puisque je vis depuis plus de 15 ans et sur lequel je prends plaisir à exercer mon activité professionnelle.



Budget défini, type de bien et surface déterminés, quartiers souhaités dans votre ville de bord de mer et ses environs sont autant d'informations qui vous aideront à définir clairement votre projet immobilier. En tant que Conseillère en Immobilier à SAINT-RAPHAEL et ses environs, je vous apporte un accompagnement sur mesure vous permettant de prendre la meilleure décision en toute connaissance de cause à l'achat ou à la vente de votre bien immobilier.



Je vous accompagne au quotidien dans la recherche de votre futur lieu de vie et vous fait profiter de mon réseau et de mon expérience dans la zone géographique sur laquelle vous rêvez de vivre.



Je travaille en tant qu'indépendante. Cela me permet d'avoir une flexibilité totale dans mon activité. Je peux donc me rendre facilement disponible sur SAINT-RAPHAEL et aux alentours pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet immobilier.



Achat ou vente d'un bien à SAINT-RAPHAEL, je me ferai un plaisir de vous conseiller également sur tous les aspects pratiques liés à votre projet : osez m'appeler et je vous guiderai au mieux.



Mon site Internet :

https://cbfc83.wixsite.com/braun-claire



Mon réseau Immobilier BL-Agents :

https://www.bl-agents.fr/fr/du/agents-immobilier/1/3824-claire.braun