Claire BREEDS

Vous souhaitez être accompagné dans vos problématiques professionnelles, exploiter vos potentiels, améliorer votre communication avec les autres ou encore travailler sur vous pour vous lancer de nouveaux défis ?



Coach certifiée HEC, je suis spécialisée en développement personnel et communication.

J'interviens en entreprise et dans la fonction territoriale (accompagnement individuel et collectif) et anime des cours à l'Université de Bordeaux et en école de commerce.



Ma connaissance du monde de l'entreprise acquise pendant plus de 10 ans dans des postes à responsabilité et mon expérience du coaching m'apportent une vision réaliste et efficace pour vous aider dans vos demandes.



Chacun peut prétendre à l'épanouissement et à la réussite, il suffit parfois juste d'un peu d'aide …



A très bientôt !



Mes compétences :

Conseil en image

Coaching

Développement personnel

Gestion du stress

Formation

Bien être