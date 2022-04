Claire BREUGNOT-FABRE

Créée en France par des professionnels du pesage, BALEA recherche, développe, conçoit, fabrique et commercialise ses produits et solutions innovantes en France à Saint Mathieu de Tréviers, à côté de Montpellier depuis 1987.



Autour de son savoir faire historique, le Pesage, l'entreprise s'est développée dans de nombreux domaines périphériques, la R&D, l'électronique, l'informatique et la mécanique, maîtrisant ainsi toutes les composantes de ses matériels ainsi que leur qualité d'intégration.



Mes compétences :

Technologie

Innovation

R&D

Industrie

Agile Scrum

Solution

Manutention

Collaboration

Logistique industrielle