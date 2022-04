Je suis une architecte DPLG française ayant une expérience dans différents pays dans la rénovation d'appartements et la construction de villa et de bâtiments commerciaux. N'ayant pas peur de tester de nouveaux matériaux je base mon travail sur une bonne communication avec mes clients et une attention au détail.



Mes compétences :

AutoCAD

Adobe Photoshop

Artlantis