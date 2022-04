Claire BROCHU

Restauratrice de peintures, j'interviens sur tous

supports: toile, métal, pierre, enduits de chaux et de plâtre.

En possession d'une caméra multispectrale,je peux faire des études en lumière beue, rouge, verte et en fausses couleurs.

D'autre part, cette caméra permet une analyse en quatre longueurs d'onde différentes de lumière infrarouge. Cela permet d'étudier à différentes profondeurs les couches de peinture, en particulier découvrir les dessins préparatoires, s'ils existent.

J'ai la possibilité de faire des analyses scientifiques des différents éléments constituant les oeuvres d'art au moyen d'une observation au microscope électronique à balayage, à l'université Aix-Marseille, Paul Cézanne.

Pour finir, je travaille en collaboration avec un bureau d'expertise technique à Paris:" Art-analysis " qui possède un matériel scientifique de pointe et une très importante documentation iconographique.



Mes compétences :

Analyse scientifique

Aquarelle

Art

Infrarouge

MEB

Peinture

Peinture murale

restauration