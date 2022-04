Claire BRONIQUE

En recherche d'un poste d'assistante sur Toulouse et ses environs.

Plus de 15 années d'expérience professionnelle au sein de petites entreprises et d'une grosse entreprise m'ont permis d'acquérir des compétences et des qualités telles que la rigueur, la discrétion, la polyvalence et une faculté d'adaptation. La diversité des secteurs et de missions que l’on m’a confiées démontre ma faculté d’adaptation et ma réactivité pour les mener avec succès.

Ma polyvalence, ma rigueur, mon autonomie et ma capacité à gérer le stress sont mes points forts.