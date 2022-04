Claire BROUSSART

Créée au début du siècle dernier, UTB est une entreprise de bâtiment très présente en région parisienne.



Forte de ses 900 collaborateurs, UTB intervient dans des métiers techniques (plomberie, chauffage, climatisation), des métiers liés à la toiture (couverture et étanchéité), des métiers rattachés à l’entreprise générale, et des métiers de service (entretien, maintenance et dépannage).



Disposant des meilleures qualifications Qualibat et certifiée QSE (Qualité - Sécurité - Environnement), UTB, très soucieuse de qualité et de compétitivité, investit massivement pour apporter à ses clients l’assurance d’avoir les meilleurs moyens de réaliser les ouvrages qui lui sont confiés.



UTB est une coopérative de production qui fonctionne comme une société anonyme classique à conseil d’administration.



Son originalité réside dans le fait que son actionnariat est constitué de salariés associés qui détiennent l’intégralité du capital social.



L’entreprise cherche ainsi à unir, à son destin et à sa création de valeur, le plus grand nombre de salariés, tout en assumant pleinement les contraintes liées à la compétition et aux enjeux financiers de l’économie de marché.



Bien évidemment, ce statut est un élément très positif en matière de cohésion sociale, et nombre de collaborateurs y trouvent un facteur supplémentaire de motivation, qui se traduit par une très forte implication de l’ensemble des salariés.



Pour les clients d’UTB, c’est l’assurance d’avoir des interlocuteurs pleinement responsables et soucieux de la pérennité de leur entreprise.