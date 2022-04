Claire BRUGERON

Passionnée par le corps et le mouvement, licenciée STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives), j'ai travaillé pendant de nombreuses années auprès de sportifs de haut-niveau dans la réathlétisation et j'accompagne tout un chacun dans la gestion des effets délétères du stress et le déploiement des potentialités.



Le site de méditation sensorielle© est né du désir de proposer un outil de gestion du stress, facile d'accès et disponible à tout moment. La méditation permet de renouer avec son corps, malmené dans la vie de tous les jours, de mieux gérer ses émotions, de prendre du recul sur les évènements de la vie et de renouer avec sa créativité et son potentiel.L'aspect sensoriel permet de redonner la priorité au corps et aux sensations.