Claire BURIGO

La force de mon profil réside dans :

- un choix de carrière résolument tourné vers des postes alliant le terrain et le côté opérationnel;

- ainsi qu'une expérience professionnelle riche et très complète de la fonction RH (RRH, gérante d'une entreprise d'audits en droit social, consultante en recrutement).

J'aspire aujourd'hui à exercer de nouveau un poste de RRH opérationnel, après avoir suivi deux cursus d'actualisation et de perfectionnement en droit social et en anglais.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Sourcing