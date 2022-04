Claire BUTRÉ

Je suis à la fois ingenieur chimiste et docteur en chimie alimentaire. Je travaille actuellement en tant que chercheur à l'université de Wageningen, sur des projets liés à l'hydrolyse enzymatique de protéines, la digestibilité in vivo de protéines mais aussi sur l'analyse et la quantification de composés issus de la reaction de Maillard (CML, Furosine ...).



Je suis à la recherche de nouveaux défis pour mettre à profit mes connaissances en chimie analytique, chimie des protéines dans un contexte de recherche industrielle.



Mes compétences :

Rédaction

Chimie analytique

Chimie des protéines

Organisation du travail

Dynamique