Claire BUTTAZZONI

FISCOM - Formation et assistance sur logiciels de gestion



Nous vous proposons des prestations sur mesures pour répondre à vos besoins.



De l'initiation au perfectionnement.



Parce que la réussite passe par des outils et des formations adaptés.



Nos formations s'articulent autour de 3 grands pôles d'activités en entreprise:



- Comptabilité

- Facturation

- Paie



Elles s'appuient sur les éditeurs de logiciels professionnels EBP et CIEL.



Elles se conjuguent autour de trois concepts:



- Proximité: Nous nous rendons dans votre environnement. Nos Formations sont courtes et efficaces (de 1 à 4 jours).



- Personnalisation: Nous vous dispensons des connaissances théoriques et pratiques en nous appuyant sur vos attentes, vos questions, vos exemples et vos documents.



- Assistance: Nous assurons un suivi post-formation.



Vous pouvez financer votre formation dans le cadre de la formation professionnelle continue.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre siteArray et/ou nous contacter via notre site rubrique "Contact".



Mes compétences :

Paie

API

EBP

Ciel

Comptabilité