Claire CALMESNIL

Assistante de Direction Générale de trois dirigeants de la société Monier France : je gère leurs agendas, complexes et mouvants, j'organise leurs déplacements, leurs rendez-vous, leurs réunions. Outre les taches de secrétariat classique, je recherche et communique à tous les distributeurs nationaux les CA mensuels qu'ils ont réalisés dans toutes leurs agences avec les produits Monier. Je suis aussi impliquée dans le futur déménagement du siège social.



Auparavant, j'ai passé plusieurs années au sein de NCH, société multinationale spécialisée dans la maintenance industrielle. Les postes d'Assistante de Direction Commerciale, Marketing, Générale, que j'ai occupés de nombreuses années auprès de différents directeurs m'ont permis d'acquérir une forte expérience dans ce domaine, puis j'ai évolué vers le poste de Coordinatrice Marketing au niveau européen, fonction que j'ai occupée au cours des dernières années passées chez NCH.



Mes compétences sont multiples : anglais courant, adaptabilité aux différents interlocuteurs, organisée et structurée, capacité à travailler à distance avec des responsables non présents sur le site, réactivité, maîtrise des outils informatiques, orientation résultats, sens du travail en équipe, à l'aise dans un environnement industriel exigeant, autonome, être le lien entre le Directeur et ses interlocuteurs.