Claire CAMSUSOU

Depuis toujours, j’oriente mon parcours scolaire et professionnel dans le domaine de la santé animale.

Ainsi, cela m’a permis d’approcher différents aspects concernant des actions sanitaires (prophylaxie, épidémiologie et épidémiosurveillance) et je pense que ces connaissances sont nécessaires dans la mesure où elles montrent une connaissance pluridisciplinaire pour le contrôle et l’amélioration de la santé animale dans les élevages.



Ma formation d’ingénieur permet de concevoir de façon globale les enjeux des filières animales et de les appréhender à différentes échelles.

Etant fille d’agriculteur, j’ai été amenée dès mon plus jeune âge à travailler avec les collectivités paysannes et à comprendre les enjeux de cette profession.



J’ai la profonde volonté de travailler dans des organismes qui participent activement à l’amélioration de la conduite sanitaire des troupeaux.



Mes compétences :

Pack office

Permis B