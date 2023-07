Francis GAUCHER

Issu du monde agricole, mes études m'ont rapproché du machinisme agricole et plus particulièrement des activités marketing.

Ainsi, j'ai clôturé mon stage de fin d'école d'ingénieur (ENESAD) par une mission de 6 mois chez un constructeur de pulvérisateurs dédiés à l'arboriculture. Cette première expérience m'a tout d'abord permis de découvrir le monde des PME mais surtout les différents aspects du marketing et leurs importances.

Mon premier poste dans la vie active ainsi que les suivants ont été effectués chez un leader mondial du machinisme agricole. Mes premières fonctions étaient plutôt commerciales. La mission était de développer l'expertise de concessionnaires situés dans l'est de la France. Les deux lignes de produits dont j'avaisalors la charge (pulvérisateurs / systèmes GPS pour applications agricoles) étaient en pleine expansion aussi bien pour le constructeur, les distributeurs ainsi que les clients. J'ai pu découvrir l'importance du réseau de distribution ainsi que les contraintes et les enjeux auxquels les concessionnaires doivent faire face.

A la suite de cette première expérience enrichissante et positive j'ai eu l'opportunité d'endosser le rôle de chef produit en charge d'une ligne de produit bien précise. Ma mission durant cette période s'est axée autour de plusieurs points clés d'ordre analytiques, stratégiques et tactiques. L'objectif premier était de réussir le lancement marketing une nouvelle ligne de produit déjà développée et qu'il restait à lancer sur le marché. Dans un second temps, une remise à jour des données/du savoir faire marketing m'ont permis de proposer une orientation stratégique à suivre pour développer de manière pérenne et globale cette ligne de produit à l'échelon européen.

Enfin, depuis Juillet 2013 et jusqu'alors, je suis en charge de l'animation et du suivi global de plusieurs concessionnaires localisés dans le Sud-Ouest de la France. Ces fonctions de Manager Régional de Réseau comprennent en priorité l'animation et le suivi commerciale toutes lignes de produits chez ces concessionnaires mais aussi le suivi du développement de l'activité globales de ces entreprises. Ce poste demandes la mise en avant d'aptitudes multiples et variées et requiert des connaissances dans des domaines tout aussi nombreux (gestion des approvisionnement, fiscalité/financement, gestion des RH, suivi clientèle, aptitudes relationnelles...).

Les différents postes occupés jusqu'alors m'ont permis de découvrir divers services qui interviennent à leur manière dans le développement global d'une multinationale. La richesse des expériences vécues ainsi que les challenges relevés m'ont permis de développer de nouvelles aptitudes, d'acquérir de nouvelles connaissances, de mettre en place de nouvelles méthodes de travail et ont demandé une optimisation de mes capacités relationnelles.

A terme je suis notamment intéressé par des postes ayant une partie managériale.



Mes compétences :

Marketing

Agronomie

Gestion de projet

Rigueur

Agriculture

Communication

Mobile