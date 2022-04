Claire CANREDON

Titulaire d'un Mastère Spécialisé en Droit et Management , je suis désireuse de mettre en œuvre l'ensemble de mes compétences. Par ailleurs, je suis impatiente d'obtenir une vision et un savoir pratiques nécessaires pour achever ma formation et réaliser mon projet professionnel d'être juriste d'entreprise.



Grâce à mon parcours universitaire et au travers des diverses expériences professionnelles, j’ai acquis les fondamentaux nécessaires pour m’insérer dans le monde du travail. J'ai également développé des capacités d’autonomie, de rigueur et de travail profitables au sein d’une entreprise.



Mes compétences :

Droit des Affaires

Pack Office 2012

Comptabilité générale

Droit Social

Droit de la propriété intellectuelle

Droit fiscal

Droit des contrats