Claire CAPITAINE

En recherche permanente de défis, j'ai été amenée à gérer les 5 magasins Camaieu sur le site de Reims.

Mes différentes actions sur les différents points de vente m'ont toujours permises de la progression CA.



D'un petit magasin (CA < 1M€) à des plus grands magasin (CA < 2M€), je sais m'adapter à la clientèle, au contexte concurrentiel et aux différentes configurations de magasin.



J'apprécie vivement de partager avec mon équipe de vraies valeurs telles que: le goût de la performance, le plaisir et la confiance.



J'évolue chaque jour dans mon poste en accompagnant mon équipe dans le but de la faire grandir à son tour...



Quel sera mon prochain challenge???



Mes compétences :

Motivation

Conseil

Formation

Performance

Recrutement

Vente

Implication