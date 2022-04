Claire CAPON

Après 10 ans dans l'ingénierie (en tant qu'ingénieur procédé dans le domaine de la chimie et de la pharmacie puis responsable qualité opérationnelle et pour finir chef de projet dans le secteur du gaz), et 2 ans dans le raffinage, je suis passée coté maîtrise d'ouvrage et travaille maintenant dans le secteur du caoutchouc toujours en tant que chef de projet..



Mes compétences :

Facilitateur

Manager