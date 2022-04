Claire CAPON

Diplômée en 2013 d'un master en contrôle de gestion à Audencia, j'ai rejoint le Crédit Agricole dans le cadre d'un VIE d'un an à New York, suivi d'un CDI à Paris.

Après trois années passées dans la banque, j'ai décidé de changer de secteur d'activité et j'ai rejoint le groupe Novartis, toujours en contrôle de gestion. J'apprécie particulièrement les enjeux et les défis de l'industrie pharmaceutique, et suis fière de faire partie d'un groupe qui oeuvre au quotidien pour ameliorer la vie de patients dans le monde entier.



Mes compétences :

Audit

Contrôle de gestion

Finance

Management

Comptabilité