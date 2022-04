Claire CARRIÉ

- 15 années d’expérience dans l’organisation d’événements, accueillant des centaines d’exposants et milliers de visiteurs, capacité de gestion de projets transverses, multitâches (6 à 10 salons par an).

- Gestion de budgets (1million d’euros/an) et des fournisseurs et sous-traitants.

- Rigueur, créativité, adaptabilité, réactivité et excellent relationnel avec les partenaires et fournisseurs.





Mes compétences :

Logistique