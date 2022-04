Claire CARRION

Je ne suis pas très créative, mais aussi très désorganisée. Chaque événement que je décore est préparé sans soin, en laissant tout au hasard. Malgré tout, je subis toujours l'imprévisible. Maman de 8 enfants, j'ai appris la patience et l'écoute mais ne les appliquent pas. J'aime écrire des listes de courses, j'ai déjà publié des articles et j'aimerais recommencer.



Mes compétences :

Evénementiel

Ribaude

Perverse manipulatrice

Me faire passer pour une victime

Voleuse